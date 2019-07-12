Пн - Пт: 9:00 - 17:30
Сб - Нд: выходные дни
info@cedra.com.ua

  • В корзине пусто!

Баннер 1
Новинки
-10%
Пудровый набор из 2 полотенец 500 г/м2

Пудровый набор из 2 полотенец 500 г/м2

Пудровый набор из 2 полотенец 500 г/м2

295 грн. 265 грн

В наличии
В магазине CEDRA.COM.UA вы можете купить наборы полотенец в подарочной упаковке, которая включена в стоиомсть набора. Набор из трех полотенец включает в себя: - банное полотенце 70х140 см, - полотенце для лица 50х90 см, Цвет:&nbsp;пудровый. Плотность:&nbsp;500 г/м2. Состав полотенец:&nbsp;100% хлопо...
в избранные сравнить Купить в 1 клик
В магазине CEDRA.COM.UA вы можете купить наборы полотенец в подарочной упаковке, которая включена в стоиомсть набора. Набор из трех полотенец включает в себя: - банное полотенце 70х140 см, - полотенце для лица 50х90 см, Цвет:&nbsp;пудровый. Плотность:&nbsp;500 г/м2. Состав полотенец:&nbsp;100% хлопо...
в избранные сравнить Купить в 1 клик
Фиалка набор из 3 полотенец 400 г/м2 подарочный

Фиалка набор из 3 полотенец 400 г/м2 подарочный

Фиалка набор из 3 полотенец 400 г/м2 подарочный

287 грн.

В наличии
В магазине CEDRA.COM.UA вы можете купить наборы&nbsp;полотенец в подарочной упаковке, которая включена в стоиомсть набора. Набор из&nbsp;трех полотенец&nbsp;&nbsp;включает в себя: &ndash;&nbsp;банное полотенце 70х140 см, &ndash; полотенце для лица 50х90 см, &ndash; полотенце для рук 40х70 см. Цвет:&...
в избранные сравнить Купить в 1 клик
В магазине CEDRA.COM.UA вы можете купить наборы&nbsp;полотенец в подарочной упаковке, которая включена в стоиомсть набора. Набор из&nbsp;трех полотенец&nbsp;&nbsp;включает в себя: &ndash;&nbsp;банное полотенце 70х140 см, &ndash; полотенце для лица 50х90 см, &ndash; полотенце для рук 40х70 см. Цвет:&...
в избранные сравнить Купить в 1 клик
-10%
Капучино набор из 2 полотенец 450 г/м2 подарочный

Капучино набор из 2 полотенец 450 г/м2 подарочный

Капучино набор из 2 полотенец 450 г/м2 подарочный

300 грн. 270 грн

В наличии
В магазине CEDRA.COM.UA вы можете купить наборы&nbsp;полотенец в подарочной упаковке, которая включена в стоиомсть набора. Набор&nbsp;из&nbsp;двух полотенец&nbsp;включает в себя: &ndash;&nbsp;банное&nbsp; полотенце&nbsp;70х140 см, &ndash;&nbsp;полотенце для лица 50х90 см. Цвет:&nbsp;капучино. Плотно...
в избранные сравнить Купить в 1 клик
В магазине CEDRA.COM.UA вы можете купить наборы&nbsp;полотенец в подарочной упаковке, которая включена в стоиомсть набора. Набор&nbsp;из&nbsp;двух полотенец&nbsp;включает в себя: &ndash;&nbsp;банное&nbsp; полотенце&nbsp;70х140 см, &ndash;&nbsp;полотенце для лица 50х90 см. Цвет:&nbsp;капучино. Плотно...
в избранные сравнить Купить в 1 клик
Голубое 70х140 см 400 г/м2 подарочное полотенце в коробке

Голубое 70х140 см 400 г/м2 подарочное полотенце в коробке

Голубое 70х140 см 400 г/м2 подарочное полотенце в коробке

170 грн.

В наличии
В магазине CEDRA.COM.UA вы можете купить наборы&nbsp;полотенец в подарочной упаковке, которая включена в стоиомсть набора. Одно полотенце&nbsp;в подарочной коробке: - банное полотенце 70х140 см. Цвет:&nbsp;голубой. Плотность:&nbsp;400 г/м2. Состав:&nbsp;100% хлопок. Страна-производитель:&nbsp;Узбеки...
в избранные сравнить Купить в 1 клик
В магазине CEDRA.COM.UA вы можете купить наборы&nbsp;полотенец в подарочной упаковке, которая включена в стоиомсть набора. Одно полотенце&nbsp;в подарочной коробке: - банное полотенце 70х140 см. Цвет:&nbsp;голубой. Плотность:&nbsp;400 г/м2. Состав:&nbsp;100% хлопок. Страна-производитель:&nbsp;Узбеки...
в избранные сравнить Купить в 1 клик
Яблоко 50х90 см 400 г/м2 однотонное полотенце

Яблоко 50х90 см 400 г/м2 однотонное полотенце

Яблоко 50х90 см 400 г/м2 однотонное полотенце

65 грн.

В наличии
Полотенце махровое: Цвет:&nbsp;яблоко. Размер:&nbsp;50х90 см. Плотность:&nbsp;400 г/м2. Состав:&nbsp;100% хлопок. Страна-производитель:&nbsp;Узбекистан. &nbsp; Полотенце хорошо впитывает влагу, приятное к телу. Цвет полотенец не линяет. Дополнительно к полотенцу можно заказать подарочную коробку, ст...
в избранные сравнить Купить в 1 клик
Полотенце махровое: Цвет:&nbsp;яблоко. Размер:&nbsp;50х90 см. Плотность:&nbsp;400 г/м2. Состав:&nbsp;100% хлопок. Страна-производитель:&nbsp;Узбекистан. &nbsp; Полотенце хорошо впитывает влагу, приятное к телу. Цвет полотенец не линяет. Дополнительно к полотенцу можно заказать подарочную коробку, ст...
в избранные сравнить Купить в 1 клик
-15%
Лимонное 50х90 см 430 г/м2 однотонное полотенце

Лимонное 50х90 см 430 г/м2 однотонное полотенце

Лимонное 50х90 см 430 г/м2 однотонное полотенце

73 грн. 62 грн

В наличии
Полотенце махровое: Цвет:&nbsp;лимонный. Размер:&nbsp;50х90 см. Плотность:&nbsp;430 г/м2. Состав:&nbsp;100% хлопок. Страна-производитель:&nbsp;Узбекистан. &nbsp; Полотенце хорошо впитывает влагу, приятное к телу. Цвет полотенец не линяет. Дополнительно к полотенцу можно заказать подарочную коробку,...
в избранные сравнить Купить в 1 клик
Полотенце махровое: Цвет:&nbsp;лимонный. Размер:&nbsp;50х90 см. Плотность:&nbsp;430 г/м2. Состав:&nbsp;100% хлопок. Страна-производитель:&nbsp;Узбекистан. &nbsp; Полотенце хорошо впитывает влагу, приятное к телу. Цвет полотенец не линяет. Дополнительно к полотенцу можно заказать подарочную коробку,...
в избранные сравнить Купить в 1 клик
Хиты продаж
-10%
Фиалка с бахромой 70х140 см 500 г/м2 однотонное полотенце

Фиалка с бахромой 70х140 см 500 г/м2 однотонное полотенце

Фиалка с бахромой 70х140 см 500 г/м2 однотонное полотенце

170 грн. 153 грн

В наличии
Полотенце махровое с бахромой: Цвет: фиалка. Размер: 70х140 см. Плотность:&nbsp;500 г/м2. Состав:&nbsp;100% хлопок. Страна-производитель:&nbsp;Узбекистан. &nbsp; Полотенце хорошо впитывает влагу, приятное к телу. Цвет полотенец не линяет. Дополнительно к полотенцу можно заказать подарочную коробку,...
в избранные сравнить Купить в 1 клик
Полотенце махровое с бахромой: Цвет: фиалка. Размер: 70х140 см. Плотность:&nbsp;500 г/м2. Состав:&nbsp;100% хлопок. Страна-производитель:&nbsp;Узбекистан. &nbsp; Полотенце хорошо впитывает влагу, приятное к телу. Цвет полотенец не линяет. Дополнительно к полотенцу можно заказать подарочную коробку,...
в избранные сравнить Купить в 1 клик
-10%
Серое с бахромой 70х140 см 500 г/м2 однотонное полотенце

Серое с бахромой 70х140 см 500 г/м2 однотонное полотенце

Серое с бахромой 70х140 см 500 г/м2 однотонное полотенце

170 грн. 153 грн

В наличии
Полотенце махровое с бахромой: Цвет:&nbsp;серый. Размер: 70х140 см. Плотность:&nbsp;500 г/м2. Состав:&nbsp;100% хлопок. Страна-производитель:&nbsp;Узбекистан. &nbsp; Полотенце хорошо впитывает влагу, приятное к телу. Цвет полотенец не линяет. Дополнительно к полотенцу можно заказать подарочную короб...
в избранные сравнить Купить в 1 клик
Полотенце махровое с бахромой: Цвет:&nbsp;серый. Размер: 70х140 см. Плотность:&nbsp;500 г/м2. Состав:&nbsp;100% хлопок. Страна-производитель:&nbsp;Узбекистан. &nbsp; Полотенце хорошо впитывает влагу, приятное к телу. Цвет полотенец не линяет. Дополнительно к полотенцу можно заказать подарочную короб...
в избранные сравнить Купить в 1 клик
-10%
Хаки с бахромой 70х140 см 500 г/м2 однотонное полотенце

Хаки с бахромой 70х140 см 500 г/м2 однотонное полотенце

Хаки с бахромой 70х140 см 500 г/м2 однотонное полотенце

170 грн. 153 грн

В наличии
Полотенце махровое с бахромой: Цвет:&nbsp;хаки. Размер: 70х140 см. Плотность:&nbsp;500 г/м2. Состав:&nbsp;100% хлопок. Страна-производитель:&nbsp;Узбекистан. &nbsp; Полотенце хорошо впитывает влагу, приятное к телу. Цвет полотенец не линяет. Дополнительно к полотенцу можно заказать подарочную коробк...
в избранные сравнить Купить в 1 клик
Полотенце махровое с бахромой: Цвет:&nbsp;хаки. Размер: 70х140 см. Плотность:&nbsp;500 г/м2. Состав:&nbsp;100% хлопок. Страна-производитель:&nbsp;Узбекистан. &nbsp; Полотенце хорошо впитывает влагу, приятное к телу. Цвет полотенец не линяет. Дополнительно к полотенцу можно заказать подарочную коробк...
в избранные сравнить Купить в 1 клик
-10%
Синее с бахромой 70х140 см 500 г/м2 однотонное полотенце

Синее с бахромой 70х140 см 500 г/м2 однотонное полотенце

Синее с бахромой 70х140 см 500 г/м2 однотонное полотенце

170 грн. 153 грн

В наличии
Полотенце махровое с бахромой: Цвет:&nbsp;синий. Размер: 70х140 см. Плотность:&nbsp;500 г/м2. Состав:&nbsp;100% хлопок. Страна-производитель:&nbsp;Узбекистан. &nbsp; Полотенце хорошо впитывает влагу, приятное к телу. Цвет полотенец не линяет. Дополнительно к полотенцу можно заказать подарочную короб...
в избранные сравнить Купить в 1 клик
Полотенце махровое с бахромой: Цвет:&nbsp;синий. Размер: 70х140 см. Плотность:&nbsp;500 г/м2. Состав:&nbsp;100% хлопок. Страна-производитель:&nbsp;Узбекистан. &nbsp; Полотенце хорошо впитывает влагу, приятное к телу. Цвет полотенец не линяет. Дополнительно к полотенцу можно заказать подарочную короб...
в избранные сравнить Купить в 1 клик
-10%
Лиловое с бахромой 70х140 см 500 г/м2 однотонное полотенце

Лиловое с бахромой 70х140 см 500 г/м2 однотонное полотенце

Лиловое с бахромой 70х140 см 500 г/м2 однотонное полотенце

170 грн. 153 грн

В наличии
Полотенце махровое с бахромой: Цвет:&nbsp;лиловый. Размер: 70х140 см. Плотность:&nbsp;500 г/м2. Состав:&nbsp;100% хлопок. Страна-производитель:&nbsp;Узбекистан. &nbsp; Полотенце хорошо впитывает влагу, приятное к телу. Цвет полотенец не линяет. Дополнительно к полотенцу можно заказать подарочную кор...
в избранные сравнить Купить в 1 клик
Полотенце махровое с бахромой: Цвет:&nbsp;лиловый. Размер: 70х140 см. Плотность:&nbsp;500 г/м2. Состав:&nbsp;100% хлопок. Страна-производитель:&nbsp;Узбекистан. &nbsp; Полотенце хорошо впитывает влагу, приятное к телу. Цвет полотенец не линяет. Дополнительно к полотенцу можно заказать подарочную кор...
в избранные сравнить Купить в 1 клик
-10%
Бордовое с бахромой 70х140 см 500 г/м2 однотонное полотенце

Бордовое с бахромой 70х140 см 500 г/м2 однотонное полотенце

Бордовое с бахромой 70х140 см 500 г/м2 однотонное полотенце

170 грн. 153 грн

В наличии
Полотенце махровое с бахромой: Цвет:&nbsp;бордовый. Размер: 70х140 см. Плотность:&nbsp;500 г/м2. Состав:&nbsp;100% хлопок. Страна-производитель:&nbsp;Узбекистан. &nbsp; Полотенце хорошо впитывает влагу, приятное к телу. Цвет полотенец не линяет. Дополнительно к полотенцу можно заказать подарочную ко...
в избранные сравнить Купить в 1 клик
Полотенце махровое с бахромой: Цвет:&nbsp;бордовый. Размер: 70х140 см. Плотность:&nbsp;500 г/м2. Состав:&nbsp;100% хлопок. Страна-производитель:&nbsp;Узбекистан. &nbsp; Полотенце хорошо впитывает влагу, приятное к телу. Цвет полотенец не линяет. Дополнительно к полотенцу можно заказать подарочную ко...
в избранные сравнить Купить в 1 клик
Отзывы о продуктах
Макс
01.08.2019 Бежевый 70х140 см 500 г/м2 однотонное полотенце
Отличное полотенце, плотная махра!
Антон
01.09.2019 Голубое 70х140 см 400 г/м2 подарочное полотенце в коробке
Полотенце супер!
Отзывы о магазине
Ирина
12.07.2019
Очень хороший магазин
Новости магазина
Махровые полотенца - уют и комфорт Вашего дома
2019-07-30 17:28:32

Махровые полотенца - уют и комфорт Вашего дома

Домашний текстиль занимает особое место в жизни каждого человека. Наше жилище становится более уютным, комфортным с домашним текстилем, даже если уровень достатка хозяев не большой. Например, махровые полотенца есть в каждом доме. Эти изделия занимают почетное главенствующее место в нашем быту. Если...

133 0
Махровые полотенца - модный аксессуар для ванной комнаты
2019-07-30 17:27:02

Махровые полотенца - модный аксессуар для ванной комнаты

В последнее время все большее количество людей старается сделать свою ванную комнату максимально удобной, комфортной, современной, а также люди активно занимаются декорированием ванных комнат. Ведь мы не только на кухне и в спальне проводим много времени, но, и конечно мы ежедневно посещаем ванную к...

130 0
Кухонные полотенца на каждый день
2019-07-30 17:25:05

Кухонные полотенца на каждый день

Любая хозяйка придерживается мнения, что полотенца для рук и посуды - это необходимость на каждой кухне. Полотенца, которые предназначены для кухни - наши маленькие помощники, в которых мы нуждаемся постоянно. Без них просто не обойтись, в конце концов, без них ощущается дискомфорт. На современной к...

271 0
Готовимся на пляж
2019-07-30 17:22:44

Готовимся на пляж

С наступлением лета, каждый из нас стремится отдохнуть, при этом, большинство отправляется к морю. И главный из атрибутов отдыхающего - это, безусловно, пляжное полотенце. Поэтому к вопросу выбора полотенца для пляжа нужно отнестись ответственно. Для многих пляжное полотенце - это модный&nbsp; и сти...

126 0
Производители
ziz
uvcomfort
edem
textilplus
movlove
nextbuy
polotno.by

Махровые полотенца оптом

В современном мире махровые полотенца стали неотъемлемым атрибутом повседневной жизни, практически, каждого человека. Ими пользуются не только взрослые, но и дети с самого рождения. И неудивительно, ведь изделия из махровой ткани нежные и приятные на ощупь, их прикосновение к коже вызывает позитивные эмоции. Такими полотенцами хочется пользоваться всегда. Кроме этого, махровые полотенца изобилуют внушительной цветовой палитрой. При желании можно приобрести не только однотонные полотенца, но и изделия с рисунком, с вышивкой, современного, интересного дизайна, и т.д. Все это добавляет значимости и популярности полотенцам из махровой ткани. Их можно встретить в каждом доме, и почти каждый подтвердит, что его изделие самое удобное, самое практичное. К примеру, после душа человек ощущает дополнительный особый комфорт, когда есть возможность закутаться в теплое, нежное махровое полотенце. И с этим сложно не согласиться.

Махровые полотенца на каждый день

Как показывает практика большинство людей отдают предпочтение именно полотенцам из махровой ткани. Почему так?

Их актуальность наблюдается с давних времен. Например, в настоящее время полотенца являются не только важным и необходимым бытовым предметом, но и благодаря разнообразному дизайну, используются в качестве декора. Помимо этого, махровые изделия - это мягкость, нежность, тепло, уют, комфорт, с которыми не хочется расставаться. Именно этими, вышеперечисленными достоинствами обладают полотенца махровые.

По назначению выделяют такие виды махровых полотенец:

  • Полотенца и салфетки махровые для кухни.

На кухне они станут отличными помощниками, так, как достаточно быстро впитывают влагу, а также идеально вытирают любую поверхность.

  • Для рук и лица. 

Лицо требует бережного ухода, поэтому лучшим вариантом для этого станет именно щадящая, мягкая махровая ткань.

  • Для ног.

Как правило, для ног используются полотенца небольших размеров, хорошо впитывающие влагу.

  • Уголки для купания.

Что касается уголка для купания, то это прекрасный помощник для мам, незаменимый атрибут в уходе за малышом.

  • Душевые.

Само название изделия говорит о его назначении. После душа необходимо полотенце, в которое было бы приятно закутаться. Достаточно будет полотенца среднего размера.

  • Для бани и сауны.

После бани, или сауны также хочется комфорта и уюта. Достичь таких приятных ощущений поможет влагопоглощающее махровое полотенце больших размеров, способное полностью покрыть тело.

  • Пляжные полотенца.

Как правило для отдыха на пляже чаще всего используются махровые изделия больших размеров, с коротким ворсом. Обычно такие полотенца ярких, насыщенных цветов с интересными рисунками.

Купить махровые полотенца

Купить махровые полотенца сегодня достаточно просто. Это можно сделать не выходя из дома. Все, что для этого требуется - это зайти на сайт интернет-магазина cedra.com.ua, познакомиться с продукцией "ТМ CEDRA", и оформить заказ самостоятельно. Если Вам требуется дополнительная информация по товару, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам, которые ответят на все интересующие вопросы, и помогут оформить заказ.

"ТМ CEDRA" - это успешный украинский производитель современного домашнего текстиля, отлично зарекомендовавший себя не только на отечественном рынке, но и за рубежем. У нас Вы можете приобрести махровые полотенца оптом, и в розницу.

Чем отличаются изделия "ТМ CEDRA"?

  • высокое качество исполнения на современном оборудовании, без участия посредников;
  • используются материалы, которые имеют сертификаты качества и безопасности, кроме этого материалы гипоаллергенны, ими могут пользоваться, как взрослые, так и дети;
  • каждая модель отличается стильностью, современностью, разнообразием цветовой гаммы, износостойкостью, прочностью, изысканностью;
  • предлагается широкий ассортимент махровых полотенец для всей семьи из 100% хлопка в подарочных наборах;
  • в интернет-магазине можно приобрести отельные полотенца, а также изделия с логотипом и вышивкой под заказ.

Продукция "ТМ CEDRA"  полностью отвечает основным критериям выбора:

  • цена;
  • качество;
  • соотношении цены и качества;
  • стильность и дизайн.

При таком выборе сложно уйти из нашего магазина с пустыми руками.

Если Вы хотите купить махровые полотенца недорого, то наша команда с готовностью поможет Вам справиться с этой задачей. На нашем сайте Вы обязательно найдете подходящую продукцию, по привлекательной цене. Контактные номера телефонов, указаны на сайте компании.

Читать полностью