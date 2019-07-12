Махровые полотенца оптом

В современном мире махровые полотенца стали неотъемлемым атрибутом повседневной жизни, практически, каждого человека. Ими пользуются не только взрослые, но и дети с самого рождения. И неудивительно, ведь изделия из махровой ткани нежные и приятные на ощупь, их прикосновение к коже вызывает позитивные эмоции. Такими полотенцами хочется пользоваться всегда. Кроме этого, махровые полотенца изобилуют внушительной цветовой палитрой. При желании можно приобрести не только однотонные полотенца, но и изделия с рисунком, с вышивкой, современного, интересного дизайна, и т.д. Все это добавляет значимости и популярности полотенцам из махровой ткани. Их можно встретить в каждом доме, и почти каждый подтвердит, что его изделие самое удобное, самое практичное. К примеру, после душа человек ощущает дополнительный особый комфорт, когда есть возможность закутаться в теплое, нежное махровое полотенце. И с этим сложно не согласиться.

Махровые полотенца на каждый день

Как показывает практика большинство людей отдают предпочтение именно полотенцам из махровой ткани. Почему так?

Их актуальность наблюдается с давних времен. Например, в настоящее время полотенца являются не только важным и необходимым бытовым предметом, но и благодаря разнообразному дизайну, используются в качестве декора. Помимо этого, махровые изделия - это мягкость, нежность, тепло, уют, комфорт, с которыми не хочется расставаться. Именно этими, вышеперечисленными достоинствами обладают полотенца махровые.

По назначению выделяют такие виды махровых полотенец:

Полотенца и салфетки махровые для кухни.

На кухне они станут отличными помощниками, так, как достаточно быстро впитывают влагу, а также идеально вытирают любую поверхность.

Для рук и лица.

Лицо требует бережного ухода, поэтому лучшим вариантом для этого станет именно щадящая, мягкая махровая ткань.

Для ног.

Как правило, для ног используются полотенца небольших размеров, хорошо впитывающие влагу.

Уголки для купания.

Что касается уголка для купания, то это прекрасный помощник для мам, незаменимый атрибут в уходе за малышом.

Душевые.

Само название изделия говорит о его назначении. После душа необходимо полотенце, в которое было бы приятно закутаться. Достаточно будет полотенца среднего размера.

Для бани и сауны.

После бани, или сауны также хочется комфорта и уюта. Достичь таких приятных ощущений поможет влагопоглощающее махровое полотенце больших размеров, способное полностью покрыть тело.

Пляжные полотенца.

Как правило для отдыха на пляже чаще всего используются махровые изделия больших размеров, с коротким ворсом. Обычно такие полотенца ярких, насыщенных цветов с интересными рисунками.

Купить махровые полотенца

Купить махровые полотенца сегодня достаточно просто. Это можно сделать не выходя из дома. Все, что для этого требуется - это зайти на сайт интернет-магазина cedra.com.ua, познакомиться с продукцией "ТМ CEDRA", и оформить заказ самостоятельно. Если Вам требуется дополнительная информация по товару, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам, которые ответят на все интересующие вопросы, и помогут оформить заказ.

"ТМ CEDRA" - это успешный украинский производитель современного домашнего текстиля, отлично зарекомендовавший себя не только на отечественном рынке, но и за рубежем. У нас Вы можете приобрести махровые полотенца оптом, и в розницу.

Чем отличаются изделия "ТМ CEDRA"?

высокое качество исполнения на современном оборудовании, без участия посредников;

используются материалы, которые имеют сертификаты качества и безопасности, кроме этого материалы гипоаллергенны, ими могут пользоваться, как взрослые, так и дети;

каждая модель отличается стильностью, современностью, разнообразием цветовой гаммы, износостойкостью, прочностью, изысканностью;

предлагается широкий ассортимент махровых полотенец для всей семьи из 100% хлопка в подарочных наборах;

в интернет-магазине можно приобрести отельные полотенца, а также изделия с логотипом и вышивкой под заказ.

Продукция "ТМ CEDRA" полностью отвечает основным критериям выбора:

цена;

качество;

соотношении цены и качества;

стильность и дизайн.

При таком выборе сложно уйти из нашего магазина с пустыми руками.

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